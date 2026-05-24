غوغل تطور تجربة البحث في يوتيوب عبر ميزة تفاعلية جديدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google إطلاق ميزة جديدة على منصة YouTube تحمل اسم «اسأل يوتيوب»، تتيح للمستخدمين البحث والتفاعل مع المحتوى بأسلوب يشبه المحادثة المباشرة، مستفيدةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع TechCrunch المتخصص بأخبار التكنولوجيا أول أمس، أن الميزة الجديدة، التي كُشف عنها خلال مؤتمر Google I/O 2026، تعتمد على تحليل محتوى يوتيوب بمختلف أشكاله، بما في ذلك مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة، لتقديم إجابات منظمة وتفاعلية تتناسب مع استفسارات المستخدم.

وتهدف الخاصية إلى تطوير آلية البحث داخل المنصة من خلال الانتقال من الاعتماد على الكلمات المفتاحية التقليدية إلى نظام أكثر ذكاء يفهم سياق الأسئلة ويتيح متابعة الاستفسارات بصورة متسلسلة، ما يساعد في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وارتباطاً باهتمامات المستخدم.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في تغيير طريقة اكتشاف المحتوى على يوتيوب، عبر تحسين تجربة البحث وتعزيز فرص وصول المواد المرئية إلى الجمهور المستهدف، بالتزامن مع التوسع المتسارع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات البحث والمنصات الرقمية.