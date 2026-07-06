المسبار الصيني تيانون-2 يقترب من الكويكب 2016 إتش أو3

بكين-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن المسبار “تيانون-2” وصل إلى مسافة قريبة من الكويكب “2016 إتش أو3”، في خطوة تمهّد لبدء عمليات الاستكشاف العلمي وجمع البيانات حول مكوناته وبنيته الداخلية، ضمن مهمة فضائية تهدف إلى تعزيز فهم الأجرام الصغيرة في النظام الشمسي.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الإثنين، أوضحت الهيئة أن المسبار وصل إلى مسافة نحو 20 كيلومتراً من الكويكب بعد رحلة استغرقت قرابة 400 يوم، قطع خلالها ما يقارب مليار كيلومتر، حيث التقط صوراً خلال مرحلة الاقتراب، وأسهمت بيانات الملاحة البصرية في تحسين تحديد موقعه وتقليص هامش الخطأ من مئات الكيلومترات إلى نطاق الكيلومتر.

وأضافت الهيئة: إن المسبار نفّذ سلسلة من مناورات تصحيح المسار ونجح في إجراء أول رصد مباشر للكويكب، قبل أن يدخل في مسار مشترك حوله، مشيرةً إلى أنه سيواصل تنفيذ عمليات استكشاف دقيقة لدراسة شكل الكويكب وتكوينه وبنيته الداخلية، تمهيداً لمهام لاحقة تشمل جمع عينات، ضمن برنامج صيني ممتد لاستكشاف الأجرام الصغيرة في الفضاء العميق.

وتشكل هذه المرحلة خطوة مهمة ضمن المهمة الفضائية الصينية، التي تهدف إلى جمع بيانات علمية دقيقة حول الكويكبات والأجرام الصغيرة في الفضاء العميق، بما يسهم في توسيع المعرفة العلمية حول نشأة وتطور النظام الشمسي، ويمهد لمهام مستقبلية أكثر تعقيداً تشمل جمع العينات والتحليل المباشر.