أنثروبيك توسّع دمج مساعد «كلود» داخل تطبيقات مايكروسوفت 365 لتعزيز الإنتاجية وأتمتة العمل

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك عن توسيع دمج مساعدها الذكي «كلود» داخل حزمة تطبيقات مايكروسوفت 365، في خطوة تعكس تسارع توجه قطاع التكنولوجيا نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل اليومية وأتمتة المهام الروتينية.

وذكر موقع «TechCrunch» المتخصص بالتقنية اليوم الخميس، أن التحديث الجديد يشمل إطلاق إضافات رسمية تعمل داخل تطبيقات «وورد» و«إكسل» و«بوربوينت»، إضافة إلى نسخة تجريبية ضمن تطبيق «أوتلوك» للبريد الإلكتروني، بما يتيح تنفيذ مهام مباشرة داخل الملفات دون الحاجة إلى مغادرتها.

ووفقاً للمعلومات، لا يقتصر دور «كلود» على الإجابة عن الأسئلة، بل يمتد إلى تحليل البيانات داخل الجداول، وإنشاء العروض التقديمية، وصياغة المستندات، إلى جانب المساعدة في إدارة البريد الإلكتروني وكتابة الردود وتنظيم المهام، ما يجعله مساعداً إنتاجياً متكاملاً داخل بيئة العمل.

كما يتيح النظام التفاعل المباشر مع المحتوى داخل الملفات، وفهم البيانات وتنفيذ الأوامر عليها بشكل تلقائي، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المهام وتقليل الوقت المستغرق في الأعمال الروتينية.

ويتوفر «كلود» حالياً لمشتركي الخطط المدفوعة، ويمكن تثبيت الإضافات عبر متجر مايكروسوفت، مع دعم التشغيل على أنظمة ويندوز وماك والويب، إضافة إلى أجهزة آيباد، وإمكانية تفعيله في المؤسسات وفق سياسات الإدارة التقنية.

وفي النسخة التجريبية من «أوتلوك»، يمكن للمساعد الذكي تلخيص الرسائل الطويلة، وإنشاء ردود تلقائية، وتحليل المرفقات، وتنظيم الاجتماعات والمهام، بما يسهم في تحسين إدارة الوقت وتقليل ازدحام البريد الإلكتروني.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متسارعاً في قطاع التكنولوجيا نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل تطبيقات العمل، بما يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية عبر أتمتة العمليات داخل بيئات العمل الرقمية.