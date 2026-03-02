ميزة جديدة في واتساب تتيح مشاركة الحالة مع جهات تواصل حديثة

واشنطن/2/3/2026/سانا

أعلن تطبيق «واتساب» عن طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع الأشخاص الذين تفاعلوا معهم مؤخراً، حتى وإن لم تكن أرقامهم محفوظة ضمن جهات الاتصال، مع الإشارة إلى الأرقام غير المسجلة بعلامة (~) لتمييزها.

وذكر موقع (WABetaInfo) التقني المتخصص في متابعة تحديثات وميزات تطبيق واتساب، أن الميزة متاحة في أحدث إصدارات التطبيق على أنظمة أندرويد وiOS والويب، حيث تسمح بوصول تحديثات الحالة إلى المستخدمين الذين جرت مراسلتهم أو الاتصال بهم مؤخراً، مع الحفاظ على الخصوصية من خلال إمكانية إخفاء التحديثات عن جهات محددة دون الحاجة إلى حظرها.

وتهدف الخاصية الجديدة إلى تعزيز تفاعل المستخدمين مع ميزة الحالة، ولا سيما مع توجه واتساب لإطلاق أسماء المستخدمين خلال العام الجاري، بما يتيح مشاركة التحديثات دون الحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر في التواصل داخل التطبيق.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحسينات يواصل التطبيق طرحها لتعزيز أدوات الخصوصية وإدارة المحتوى، إذ يتيح للمستخدم التحكم بسهولة في الجهات التي يمكنها الاطلاع على تحديثاته، استناداً إلى سجل التفاعلات الأخيرة.