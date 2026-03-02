أستراليا تعتزم فرض قيود على خدمات الذكاء الاصطناعي لحماية القاصرين

كانبرا-سانا

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا خططاً لفرض قيود مشددة على خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك محركات البحث، وتطبيقات الدردشة، بهدف منع المستخدمين دون سن الثامنة عشرة من الوصول إلى محتوى عنيف أو غير مناسب، في إطار جهود الحد من المخاطر النفسية المحتملة على المراهقين.

ووفقاً لما أوردته وكالة رويترز، أظهرت مراجعة رسمية شملت عدداً من خدمات الذكاء الاصطناعي أن أكثر من نصفها لم يتخذ إجراءات للامتثال للمهلة المحددة، ما دفع السلطات إلى التحذير من فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم الالتزام، وتشمل القيود أدوات معروفة مثل «ChatGPT» إضافة إلى برامج دردشة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت أستراليا في كانون الأول الماضي حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، في سياق مساعٍ للحد من تأثيرات المحتوى الرقمي على الصحة النفسية للشباب، وتعزيز حماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرض لمحتوى ضار عبر منصات الذكاء الاصطناعي.

