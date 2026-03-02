المصور الأسترالي ماتي سميث يفوز بلقب مصوّر العام تحت الماء لعام 2026

كانبرا-سانا

أحرز المصور الأسترالي ماتي سميث لقب “مصوّر العام تحت الماء” لعام 2026 عن صورته “Rockpool Rookies”، التي توثق مشاهد لصغار فقمة الفيل الجنوبية أثناء تعلمها السباحة في بركة صخرية بجزر فوكلاند.

وجاء تتويج سميث في إطار مسابقة «مصور العام تحت الماء» (UPY)، التي استقطبت أكثر من 7900 صورة من مختلف أنحاء العالم، وتعد من أبرز المسابقات المتخصصة في التصوير تحت الماء.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن سميث قوله: “إنه شاهد عشرات الفقمات الصغيرة تتسلق فوق بعضها البعض أثناء محاولاتها المتعثرة لتعلم السباحة بعد أن تركتها أمهاتها”، مشيراً إلى أن التقاط الصورة تم في «اللحظة الحاسمة» مع ألوان غروب الشمس.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة التحكيم أليكس ماسترد باستخدام سميث قبة خاصة لالتقاط الصورة بمنظور يُظهر ما فوق سطح الماء وتحته في آن واحد، مع تحقيق توازن دقيق في الإضاءة على فراء الفقمات، واصفاً الصورة بأنها «تبعث على الأمل وتبرز قدرة الطبيعة على التعافي».

وتعكس المسابقة، التي تعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التصوير تحت الماء، تنوع الحياة البحرية وأهميتها البيئية، إلى جانب مهارة المصورين في توثيق لحظات طبيعية نادرة.