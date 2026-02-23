اكتشاف موقع أثري من أواخر العصر البرونزي في ألمانيا

برلين-سانا

كشفت أعمال حفر رافقت مشروع إنشاء ملعب رياضي في مدينة وولميرشتيدت بولاية ساكسونيا-أنهالت وسط ألمانيا، عن مستوطنة أثرية كبيرة تعود إلى أواخر العصر البرونزي، تضم بقايا منشآت سكنية وأفراناً وهياكل عظمية بشرية.

وذكر موقع GreekReporter المتخصص بنشر التقارير الإخبارية والثقافية العالمية، أن الحفريات التي نفذها مكتب الولاية للتراث والآثار بالتعاون مع مجلس المدينة أسفرت عن اكتشاف مبانٍ سكنية وأفران مدعمة بالطين المحروق، إلى جانب شظايا فخارية وخواتم برونزية ومخارز عظمية، فضلاً عن بقايا حيوانات، ما يشير إلى استيطان طويل الأمد للمنطقة.

كما عثر الباحثون على ورشة نسيج تحت الأرض تضم أوزان نول هرمية الشكل، تدل على إنتاج أقمشة باستخدام أنوال عمودية، في مؤشر على نشاط حرفي منظم داخل المستوطنة.

وكشفت الحفريات أيضاً عن هيكل عظمي لرجل بالغ دُفن داخل إحدى الحفر، فيما تعكس المكتشفات نمط حياة زراعي وصناعي متقدم نسبياً، وتقدم معطيات جديدة حول تنظيم السكن والأنشطة الاقتصادية في تلك الحقبة التاريخية.

وتسهم هذه المكتشفات في إغناء فهم تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة، وتوفر أدلة جديدة على مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال أواخر العصر البرونزي.