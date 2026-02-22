باحثون أتراك يدرسون كائنات أنتاركتيكا لتطوير حلول صحية وزراعية مستدامة

أنتاركتيكا-سانا

تتواصل أعمال الرحلة العلمية التركية الوطنية العاشرة إلى القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، حيث يعمل باحثون أتراك على تنفيذ مشاريع علمية قد تفتح آفاقاً جديدة في مجالي الصحة والزراعة المستدامة.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، أوضح الدكتور تشاغلار ساغون، أحد أعضاء البعثة، أن مشروعهم البحثي يركز على دراسة البنية المجتمعية للكائنات الدقيقة في تربة أنتاركتيكا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وأشار إلى أن الفريق يهدف من خلال البيانات التي سيجمعها إلى الاستفادة من الكائنات القادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، لتطوير استراتيجيات دفاعية وأسمدة ميكروبية جديدة تساعد في مواجهة هذه التغيرات.

من جانبها، قالت الباحثة المساعدة غوزده يشيلطاش إمام أوغلو: إن الفريق سيجمع عينات من الطحالب والنباتات الموجودة في القارة لدراسة فعاليتها ضد البروتيازات الفيروسية، موضحة أن الكائنات التي تعيش في بيئة شديدة البرودة تنتج نواتج أيضية قوية، وأضافت: “سنبحث إمكانية تطوير طرق علاجية لصحة الإنسان اعتماداً على هذه النتائج”.

وكان فريق الرحلة قد وصل إلى القارة القطبية الجنوبية في 8 شباط الجاري، متوجهاً إلى مخيم الأبحاث العلمية في جزيرة “هورس شو” عند خط عرض 68 جنوباً، ويضم الفريق، الذي انطلق من إسطنبول في 27 كانون الثاني الماضي باتجاه تشيلي، 16 باحثاً تركياً يرافقهم باحث من بلغاريا، ويعملون في مجالات علوم المناخ والجليد والبحار والبيئة الحيوية وعلوم الأرض.

يُذكر أن الرحلات العلمية الوطنية التركية إلى أنتاركتيكا بدأت عام 2017 بهدف إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء وتعزيز حضور تركيا في مجال الدراسات القطبية.