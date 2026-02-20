تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم رواد الأعمال الفرديين وترفع إنتاجيتهم

واشنطن-سانا

تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم أصحاب الأعمال الفردية عبر تقليل الوقت المستغرق في المهام اليومية، وتمكينهم من إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى دون الحاجة إلى فرق عمل كبيرة.

وذكرت مجلة “فاست كومباني” الأمريكية المتخصصة في مجالات الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر ساعات عمل أسبوعياً من خلال أدوات مخصصة لتدوين ملاحظات الاجتماعات، وتنظيم المعرفة، وإعداد إجراءات التشغيل، إضافة إلى روبوتات دردشة تؤدي دور مستشار افتراضي، وفق ما نقلته خدمات “تريبيون ميديا”.

وحسب موقع “تريبيون ميديا” (Tribune Media) الأمريكي، فإن من أبرز هذه الأدوات تطبيقات تدوين الاجتماعات مثل “Fathom” و”Otter” و”Fireflies” التي تسجل المكالمات وتعد ملخصات تلقائية، إلى جانب أنظمة إدارة المعرفة مثل “Notion AI” و”Google NotebookLM” التي تتيح أرشفة المحتوى والبحث فيه بذكاء.

كما تساعد أدوات إعداد إجراءات التشغيل مثل “Tango” و”Scribe” في توثيق خطوات العمل تلقائياً، بينما توفر روبوتات الدردشة مثل “ChatGPT” و”Claude” و”Gemini” دعماً في صياغة الرسائل وتحليل الخيارات واتخاذ القرارات.

ويرى خبراء أن اعتماد هذه الأدوات بشكل تدريجي، بدءاً بالأكثر إلحاحاً، يمكن أن يشكل خطوة عملية لتحسين الإنتاجية، في ظل توسع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات الرقمية.