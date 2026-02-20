“آبل” تطرح النسخة التجريبية العامة الأولى من macOS Tahoe 26.4

واشنطن-سانا

أتاحت شركة “آبل” النسخة التجريبية العامة الأولى من تحديث نظام التشغيل macOS Tahoe 26.4 للمستخدمين المشتركين في برنامج الاختبارات التجريبية، وذلك بعد يوم من توفيرها للمطورين.

وحسب موقع MacRumors المتخصص في أخبار شركة “آبل” ومنتجاتها فإن التحديث يمكن تنزيله عبر قسم “تحديث البرامج” في تطبيق “إعدادات النظام”، ويتضمن إعادة تصميم علامات التبويب المدمجة في متصفح “سفاري”، إضافة إلى ميزة جديدة تتيح تحديد الحد الأقصى لشحن أجهزة “ماك” بين 80 و100 بالمئة.

ويقدم التحديث أيضاً، لأجهزة “ماك” المزودة بشرائح “آبل سيليكون”، تنبيهات حول التطبيقات التي لا تزال تعمل عبر تقنية Rosetta 2، في إطار خطة الشركة لإنهاء دعم هذه التقنية بعد إصدار macOS 27.

ومن المتوقع أن تضيف الشركة مزايا أخرى في النسخ اللاحقة من التحديث 26.4، بينها رموز تعبيرية جديدة، على أن يستمر البرنامج التجريبي عدة أسابيع قبل الإطلاق الرسمي المرتقب في الربيع.

ويُعد macOS Tahoe آخر إصدار سيدعم أجهزة “إنتل”، مع توجه “آبل” لإزالة الميزات المرتبطة بها تدريجياً خلال الإصدارات المقبلة.