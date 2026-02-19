سناب شات تطلق اشتراكات لصناع المحتوى لتمكين الدخل المباشر

واشنطن-سانا

أعلنت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، عن إطلاق ميزة جديدة تحت اسم اشتراكات صناع المحتوى تسمح لصناع المحتوى بتحقيق دخل مباشر من متابعيهم، عبر تقديم محتوى حصري مقابل اشتراك شهري، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإعلانات.

وبحسب تقرير رسمي نشرته الشركة عبر موقعها، تبدأ المرحلة التجريبية من هذه الميزة في الولايات المتحدة اعتباراً من 23 الشهر الجاري مع مجموعة مختارة من المبدعين، على أن تشمل لاحقاً أسواقاً إضافية، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، وتشمل المزايا للمشتركين محتوى حصرياً، وأولوية في الردود، وتجربة خالية من الإعلانات داخل حسابات صناع المحتوى.

وتوفر الميزة لصناع المحتوى حرية تحديد سعر الاشتراك الشهري ضمن نطاق معين، مع احتفاظهم بجزء من العائدات بعد خصم رسوم المنصة، ما يعزز إمكانيات صناع المحتوى في الحصول على دخل متكرر ومستدام بعيداً عن تقلبات عائدات الإعلانات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي لتقديم أدوات مبتكرة تدعم صناع المحتوى، وتعزز تفاعل جمهورهم، وتحسن تجربة المستخدمين، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر نشاطاً، ويواكب التطور المستمر في اقتصاد المبدعين على المستوى العالمي.