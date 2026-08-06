اتفاق بين ديزني وتيك توك لإتاحة استخدام محتوى ديزني في مقاطع الفيديو القصيرة

واشنطن-سانا

أعلنت شركتا والت ديزني وتيك توك إبرام اتفاق يتيح لمنشئي المحتوى على منصة تيك توك استخدام شخصيات ومشاهد من أفلام ديزني وبرامجها التلفزيونية في إنتاج مقاطع فيديو قصيرة، في خطوة تهدف إلى توسيع انتشار المحتوى الرقمي وتعزيز تفاعل المستخدمين.

وذكرت وكالة رويترز أمس الأربعاء، أن الاتفاق يتضمن عرض مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو عبر تطبيق تيك توك ومنصة البث ديزني+ ضمن قسم جديد يحمل اسم “الفيديوهات العمودية”، والمخصص للمستخدمين الذين يفضلون مشاهدة المحتوى القصير عبر الهواتف المحمولة.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن منشئو المحتوى من الوصول إلى مواد من مئات الأفلام والمسلسلات التابعة لعلامات ديزني التجارية، بما في ذلك بيكسار ومارفل وستار وورز، لإنتاج محتوى جديد ونشره عبر المنصة.

وأوضحت الشركتان أن البرنامج التجريبي سيبدأ في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، على أن يجري توسيعه لاحقاً إلى أسواق أخرى، من دون الإفصاح عن التفاصيل المالية للاتفاق.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه شركات الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توسيع استخدام المحتوى الرقمي وتعزيز وصوله إلى جمهور أوسع.