باحثون يطورون علاجاً فموياً جديداً واعداً ضد فيروسات الجهاز التنفسي

واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون دواءً مضاداً للفيروسات يُؤخذ مرة واحدة يومياً عن طريق الفم، أظهر نتائج واعدة في مكافحة الأمراض الناجمة عن فيروسات الأورثوباراميكسو، بما في ذلك الحصبة وعدد من المتلازمات التنفسية الخطيرة.

وذكرت دراسة علمية نشرت مؤخراً في دورية Science Advances أن فريقاً بحثياً من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية نجح في تطوير المركب الدوائي الجديد، الذي أظهر فعالية مرتفعة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات التنفسية، إلى جانب قدرة تحمّل جيدة وإمكانية استخدامه لدى الأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأوضحت النتائج أن فيروسات الأورثوباراميكسو، ومنها فيروس الحصبة وفيروسات نظير الإنفلونزا البشرية، تمثل تهديداً متزايداً للصحة العامة، في ظل تسجيل عودة انتشار بعض الحالات في مناطق من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الأخيرة.

وبيّنت الدراسة أن الدواء الجديد، الذي يحمل الرمز «GHP-88309»، خضع لاختبارات مخبرية ومراحل تجريبية على نماذج حيوانية وأنسجة من مجرى الهواء البشري، وأظهر قدرة على الحد من نشاط الفيروس عند تناوله فموياً مرة واحدة يومياً.

وأشار مدير مركز بحوث مضادات الفيروسات الانتقالية في جامعة ولاية جورجيا ريتشارد بليمبر إلى أن تطوير هذا العلاج يهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة صحياً، لافتاً إلى أن النتائج الأولية تشير إلى هامش أمان واسع وفعالية ملحوظة في مواجهة الأمراض التنفسية المرتبطة بهذه الفيروسات.

ويمثل هذا التطور خطوة بحثية مهمة في مجال تطوير العلاجات المضادة للفيروسات، وخاصة تلك الموجهة للأطفال وذوي المناعة الضعيفة.