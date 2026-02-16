غراب بحر مصاب يقصد طوارئ مشفى ألماني طلباً للعلاج

برلين-سانا

شهد قسم الطوارئ في مشفى “لينكس دير فيزر” بمدينة بريمن شمال غرب ألمانيا حادثة غير مألوفة، عندما وقف غراب بحر مصاب أمام المدخل الزجاجي وهو يطرق عليه بمنقاره بشكل متكرر، في مشهد لفت انتباه العاملين والزوار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت إدارة الإطفاء والشرطة في بريمن أن الطائر كان يحمل في منقاره صنارة صيد عالقة بصورة خطيرة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من فريق الإنقاذ بالتعاون مع الطاقم الطبي في المستشفى.

وتمكن الفريق خلال وقت قصير من إزالة الصنارة وتنظيف الجرح ومعالجته داخل قسم الطوارئ، قبل إطلاق الطائر في المساحات الخضراء التابعة للمستشفى، بعد التأكد من استقرار حالته وقدرته على الطيران.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن غراب البحر من الطيور المائية الكبيرة ذات الريش الأسود اللامع والعنق الطويل، وعادةً ما يتجنب الاحتكاك المباشر بالبشر، ما يجعل لجوءه إلى مدخل المشفى سلوكاً نادراً.

وحذرت السلطات من مخاطر ترك صنارات الصيد وخيوطها في المسطحات المائية، لما قد تسببه من إصابات خطيرة للطيور، قد تعيق قدرتها على التغذية، وتعرضها لخطر النفوق.