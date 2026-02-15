اكتشاف نفق أثري يعود إلى العصر الحجري الحديث في ولاية تورينغن الألمانية

برلين-سانا

عثر علماء الآثار في ألمانيا على نفق داخل خندق مسور يعود إلى العصر الحجري الحديث، بالقرب من بلدة رينشتيدت ضمن ولاية تورينغن (Thuringia) شرق البلاد.

وبحسب ما أورده موقع «HeritageDaily» المتخصص في أخبار علم الآثار والتاريخ والتراث الثقافي، يُرجّح أن النفق المكتشف يعود إلى ما يُعرف باسم «إردشتال»، وهو ممر ضيق ذو مدخل واحد غالباً ما يكون مخفياً، تعود أصوله إلى العصور الوسطى.

وذكر الموقع أن وظيفة النفق، لا تزال موضع نقاش بين الباحثين، إذ تشير بعض الفرضيات إلى أنه استُخدم لأغراض الاختباء أو التخزين، أو أغراض دينية.

ونقل الموقع عن المكتب الحكومي لإدارة التراث وعلم الآثار (LDA) أن النفق اكتُشف بالصدفة أثناء أعمال تحضيرية لبناء توربينات الرياح، فيما أوضح العلماء أن الحفريات كشفت عن مدخل ضيق منحنٍ يحتوي على حدوة حصان، وهيكل عظمي لثعلب وعظام ثدييات صغيرة، بالإضافة إلى طبقة من الفحم في الأسفل، فيما تشير الأحجار الكبيرة فوق المدخل إلى أنه أُغلق عمداً.

ويشكل اكتشاف النفق في رينشتيدت إضافة مهمة لفهم الأنشطة البشرية في أوروبا خلال العصور القديمة والوسطى.