باحثون يطورون نظاماً لتبريد مراكز البيانات بالاعتماد على المياه الجوفية

واشنطن-سانا

طور باحثون أمريكيون طريقة جديدة لتبريد مراكز البيانات تعتمد على استخدام طبقات المياه الجوفية بوصفها بطاريات حرارية طبيعية، في خطوة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في هذه المراكز مع التوسع المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقل موقع “إنترستينغ إنجينيرينغ” المتخصص في التكنولوجيا والابتكار أمس الأربعاء عن باحثين من هيئة المسح الجيولوجي لولاية إلينوي، أن نظام تخزين الطاقة الحرارية في المياه الجوفية يمكن أن يقلل كمية الكهرباء اللازمة لعمليات التبريد، مشيرين إلى أن مراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة قد يصل نحو 40 بالمئة منها إلى أنظمة التبريد، إضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه التي تتبخر وتفقد نهائياً.

وتعتمد الفكرة على ضخ المياه الجوفية الباردة عبر مبادلات حرارية داخل مراكز البيانات لامتصاص الحرارة الناتجة عن الخوادم، ثم إعادتها إلى باطن الأرض لتخزينها حرارياً وإعادة استخدامها، على أن يمكن عكس العملية في فصل الشتاء للاستفادة من الحرارة المخزنة في تدفئة المباني.

ولا تتطلب هذه التقنية استخدام مياه عذبة، إذ يمكن الاعتماد على المياه المالحة أو الملوثة أو حتى المناجم المهجورة المغمورة بالمياه، ما يسهم في رفع كفاءة التبريد وتقليل الطلب على الكهرباء.

ويرى الباحثون أن ولاية إلينوي تعد بيئة مناسبة لتطبيق هذه التقنية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى اقتصادياً بسبب الحاجة إلى استثمارات أولية مرتفعة، في حين تُقيَّم المشاريع عادة على أساس آفاق زمنية قصيرة لا تتجاوز عشر سنوات، رغم أن فوائدها تتحقق على مدى أطول.