تطوير لقاح تجريبي للحماية من ثلاثة فيروسات تنفسية رئيسية

واشنطن-سانا

كشف باحثون من جامعة نيويورك في بوفالو التابعة لنظام جامعة ولاية نيويورك (SUNY) في الولايات المتحدة عن تطوير لقاح تجريبي جديد قد يوفر حماية من “الجائحة الثلاثية” التي تشمل الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي، في خطوة تُعد واعدة في مجال الوقاية من الأمراض التنفسية.

وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن الدراسة، التي نُشرت في دورية Science Advances العلمية، أظهرت أن اللقاح الثلاثي حفّز استجابة مناعية وقائية لدى الفئران والنموس ضد الفيروسات الثلاثة، دون أن يؤدي إلى إضعاف فعالية الاستجابة المناعية مقارنة باللقاحات التقليدية أحادية الاستهداف.

وأوضحت الدراسة أن اللقاح يعتمد على جسيمات نانوية من الكوبالت والبورفيرين مغطاة بطبقة من الدهون الفوسفورية، في تقنية تُعرف باسم “كوبوب”، حيث ترتبط البروتينات الفيروسية بهذه الجسيمات بهدف تدريب الجهاز المناعي على التعرف على مسببات الأمراض ومقاومتها.

وأشار قائد الدراسة في جامعة نيويورك في بوفالو، جوناثان لوفيل، إلى أن النتائج أظهرت استجابة مناعية مماثلة لتلك التي توفرها اللقاحات الموجهة لفيروس واحد، ما يشير إلى إمكانية دمج عدة لقاحات في جرعة واحدة دون فقدان الفعالية.

وبيّن الباحثون أن هذه التقنية تختلف عن لقاحات كوفيد-19 المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، إذ تعتمد على البروتينات الفيروسية مباشرة بدلاً من الشيفرات الوراثية.

كما شدد الفريق البحثي على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقييم سلامة وفعالية اللقاح لدى البشر، ودراسة أي تفاعلات محتملة بين مكوناته المختلفة عند استخدامه بجرعات مختلفة.

وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تطوير لقاحات متعددة الاستهداف في المستقبل، بما يسهم في تعزيز جهود الوقاية من الأمراض التنفسية الشائعة، وتخفيف العبء الصحي الناتج عنها، مع التأكيد على ضرورة استكمال الدراسات السريرية لضمان السلامة والفعالية لدى البشر قبل الاعتماد الواسع على هذه التقنيات.