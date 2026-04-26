موجة انتقالات تنفيذية من شركات التكنولوجيا نحو قطاع الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تشهد شركات التكنولوجيا العالمية موجة متصاعدة من انتقال التنفيذيين نحو شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل اشتداد المنافسة على استقطاب الكفاءات القيادية، مع تحوّل القطاع إلى محور رئيسي للنمو والاستثمار.

تحركات قيادية في شركات التكنولوجيا الكبرى

أفادت شبكة CNBC الأمريكية بأن عدداً من التنفيذيين السابقين في شركات Salesforce وSnowflake وPalantir Technologies انضموا خلال الأسابيع الأخيرة إلى شركات عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها OpenAI، في إطار ما وصفته بـ”حرب المواهب” المتصاعدة بالقطاع.

وأضافت: إن هذا التوجه يعكس توسع الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي في استقطاب خبرات قيادية تمتلك خلفيات في البرمجيات المؤسسية وإدارة البيانات، حيث باتت هذه الكفاءات محوراً أساسياً في بناء شراكات تجارية وتوسيع الأعمال داخل الأسواق العالمية.

كما أوضحت أن انتقال التنفيذيين لا يقتصر على الأدوار التقنية، بل يشمل مناصب في تطوير الأعمال والإيرادات والاستراتيجية، بما يعكس تحولاً في طبيعة المنافسة داخل القطاع نحو التركيز على النمو التجاري إلى جانب التطوير التقني.

وجهات الاستقطاب الأبرز

بحسب شبكة CNBC الأمريكية، فإن عدداً من التنفيذيين السابقين المرتبطين بشركة Salesforce، ومنهم قيادات من وحدة Slack، انتقلوا إلى شركة OpenAI خلال الفترة الأخيرة، كما شهدت شركة Snowflake مغادرة عدد من التنفيذيين في مجالات المبيعات المؤسسية والهندسة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انضم بعضهم إلى شركات تعمل في تطوير النماذج الذكية، من بينها OpenAI وAnthropic.

كما انتقل عدد من المهندسين التنفيذيين السابقين في شركة Palantir Technologies، وخاصة في مجال تحليل البيانات والأنظمة المؤسسية، إلى شركات ذكاء اصطناعي كبرى، في مقدمتها OpenAI.

وتؤكد التقارير أن أبرز وجهات هذه الانتقالات شملت شركتي OpenAI وAnthropic، اللتين أصبحتا محوراً رئيسياً في استقطاب القيادات التنفيذية من شركات البرمجيات التقليدية، في ظل توسع سباق تطوير النماذج الذكية عالمياً.

تسارع المنافسة على الكفاءات داخل قطاع الذكاء الاصطناعي

كما ذكرت CNBC أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى باتت تقدم حوافز كبيرة لاستقطاب التنفيذيين من شركات التكنولوجيا التقليدية، في ظل سعيها لتوسيع حضورها في الأسواق المؤسسية وتعزيز قدراتها التشغيلية، ما يعكس تحولاً هيكلياً في سوق العمل التقني، حيث أصبحت الخبرة في الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في التوظيف.

وأضافت: إن هذه التحركات تتزامن مع توسع الشركات في بناء فرق متخصصة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، ما يرفع مستوى التنافس على الكفاءات التنفيذية ذات الخبرة في إدارة البيانات والتقنيات المتقدمة.

إعادة تشكيل سوق العمل في الشركات التقنية

أشارت تقارير صادرة عن منصة فوربس المتخصصة في نشر الأخبار والتحليلات المتعلقة بالأعمال والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، إلى أن موجة انتقال التنفيذيين تعكس إعادة تشكيل أعمق لسوق العمل التكنولوجي، في ظل تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر محوري في إعادة هيكلة الوظائف داخل الشركات الكبرى، خصوصاً في مجالات المبيعات المؤسسية وإدارة البيانات.

وتؤكد التحليلات أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير الوظائف فحسب، بل يمتد إلى إعادة توزيع الأدوار القيادية بما يتناسب مع نماذج الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تحول استراتيجي في سوق التكنولوجيا العالمي

يرى محللون في شركة ماكنزي وشركاه المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن استمرار هذه التحركات يعكس تحولاً استراتيجياً واسع النطاق في صناعة التكنولوجيا، حيث تتجه الشركات إلى إعادة بناء هياكلها التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، في ظل سباق عالمي متسارع للسيطرة على هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنافسي.

كما تشير تقارير صادرة عن منصة بلومبرغ المتخصصة بالتحليل الاقتصادي العميق إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تبني التقنيات الجديدة فحسب، بل يمتد إلى إعادة صياغة نماذج العمل داخل الشركات الكبرى، بما يعزز التركيز على الكفاءة الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات.

وتشير هذه التطورات إلى دخول قطاع التكنولوجيا مرحلة جديدة من إعادة توزيع الكفاءات، مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لسوق العمل العالمي، وتزايد المنافسة بين الشركات الكبرى على استقطاب الخبرات القيادية.