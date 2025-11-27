دراسة: تناول الطعام وحيداً يزيد خطر هشاشة العظام ويؤثر على الصحة النفسية لكبار السن

كانبرا-سانا

كشفت دراسة أسترالية حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين تناول الطعام بمفردك وتدهور الحالة الصحية الجسدية والنفسية، وخاصة لدى كبار السن، محذّرةً من أن العزلة أثناء الوجبات قد تزيد من احتمالات الإصابة بهشاشة العظام وسوء التغذية.

ووفقاً لما أوردته شبكة “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة “أبيتايت” العلمية، فإن الباحثين في جامعة “فيلندرز” الأسترالية قاموا بمراجعة 24 دراسة سابقة تناولت سلوكيات التغذية لدى كبار السن الذين يتناولون وجباتهم بمفردهم، خلال العقدين الماضيين.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء الأشخاص يستهلكون كميات أقل من البروتين والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية، ما يزيد من خطر إصابتهم بالهشاشة وفقدان الوزن وضعف العضلات.

وأوضحت الدراسة أن البالغين فوق 65 عاماً الذين يتناولون وجباتهم بمفردهم غالباً ما يتبعون نظاماً غذائياً غير متوازن، لا يوفر لهم المغذيات الضرورية، ما ينعكس سلباً على صحتهم العامة ويزيد من احتمالات السقوط والإعاقة.

وأشار الباحثون إلى أهمية تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات، لما لها من دور في تقوية العظام وخفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة، مؤكدين أن مشاركة الوجبات مع الآخرين تعزز الروابط الاجتماعية وتحسن الحالة النفسية ونمط التغذية.

وتؤكد مثل هذه الدراسات ضرورة تبني عادات غذائية صحية ومشاركة الوجبات مع الأسرة أو الأصدقاء للوقاية من المشكلات الصحية والنفسية، ما يعكس أهمية الجمع بين التغذية السليمة والتواصل الاجتماعي للحفاظ على جودة الحياة لدى كبار السن.