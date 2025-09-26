الصين تستكشف أقدم موقع لمدينة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في مقاطعة جيانغسو

بكين-سانا

أعلن معهد مقاطعة جيانغسو الصينية للآثار الثقافية وعلم الآثار عن اكتشاف أقدم موقع لمدينة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ المعروف حتى الآن في الصين، في المجرى الأدنى من نهر اليانغتسي، وذلك في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد.

وبحسب وكالة شينخوا للأنباء يعود تاريخها المدينة إلى قرابة 6000 سنة ويغطي موقعها مساحة تُقَدر بنحو 250 ألف متر مربع، تغطي أعمال التنقيب فيها حتى الآن مساحة 16 ألف متر مربع.

ويضم الموقع آثاراً من ثقافة ماجيابانغ من العصر الحجري الحديث وأواخر ثقافة سونغتسه، ويعود الفخار المكتشف من خندق بالموقع إلى فخار مصنوع من الرمل الأحمر، مع أشكال تشمل بشكل أساسي أوعية للطهي ومراجل ثلاثية القوائم وأوعية، والتي تعد سمات نموذجية لثقافة ماجيابانغ.

كما تم اكتشاف أكثر من 140 قبراً من ثقافة سونغتسه، تحتوي على مواد دفن تشمل فؤوسا يشمية وحجرية ومراجل فخارية ثلاثية القوائم وأكوابا وجِرارا فخارية ذات فتحات كبيرة، وإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض المقابر الفاخرة على أكثر من 20 قطعة دفن، ما يشير إلى الوضع العالي لأصحابها، وفقاً للباحثين.

ويعد موقع مدينة ثقافة ماجيابانغ في دوشان أيضاً واحداً من أقدم مواقع مدن ما قبل التاريخ في الصين، حيث يتميز بقيمة أكاديمية كبيرة للبحث في أصول الحضارة الصينية.