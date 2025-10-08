باحثون يطورون خرسانة قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية

واشنطن-سانا

أعلن باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي عن تطوير نوع جديد من الخرسانة القادرة على تخزين الطاقة الكهربائية، أطلقوا عليه اسم “ec³”، اختصاراً لـ Electron-Conducting Carbon Concrete.

وتتكون هذه الخرسانة من مزيج من الإسمنت والماء والكربون الأسود والإلكتروليتات، ما يتيح لها تشكيل شبكة نانوية موصلة للكهرباء قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بشكل فعّال.

وأكد الباحثون حسب موقع MIT NEWS، وهو الموقع الرسمي للأخبار العلمية والتقنية الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الخرسانة يمكن أن تحوّل الجدران والأرصفة والجسور إلى بطاريات ضخمة، تدعم شبكات الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن التحسينات الأخيرة في المواد المستخدمة قلّصت حجم الخرسانة المطلوبة لتخزين طاقة تكفي منزلاً ليوم كامل من 45 متراً مكعباً إلى نحو 5 أمتار مكعبة فقط.

واستخدم الباحثون تقنيات تصوير متقدمة لرصد البنية النانوية الداخلية للخرسانة، التي تشبه “الكسيريات” أو “الفراكتلات”، ما يسمح بتدفق الإلكترونات بفاعلية عالية، وقد أثبتت التجارب قدرة متر مكعب واحد من هذه المادة على تخزين أكثر من 2 كيلوواط/ساعة من الطاقة، ما يكفي لتشغيل أجهزة منزلية صغيرة، كما يمكن استخدام الخرسانة كمستشعر ذكي لمراقبة سلامة المباني.

ويؤكد الخبراء أن هذا الابتكار يمهّد الطريق لاستخدام الخرسانة في مشاريع الطاقة المستدامة، مثل شحن السيارات الكهربائية عبر الطرق أو بناء منازل مستقلة عن الشبكة الكهربائية، مشيرين إلى أن المادة الجديدة تمثل بديلاً بيئياً آمناً عن البطاريات التقليدية التي تعتمد على مواد نادرة وضارة بالبيئة.