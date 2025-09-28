جمجمة عمرها مليون عام تكشف معطيات جديدة عن تطور الإنسان

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية جديدة أن البشر قد يكونون تباعدوا عن أسلافهم القدماء قبل نحو مليون عام، أي أبكر بـ 400 ألف عام مما كان يُعتقد سابقاً، وفي قارة آسيا لا في إفريقيا.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ساينس العلمية، أن هذه النتائج استندت إلى إعادة تكوين رقمية لجمجمة متحجرة مهشمة عُثر عليها في الصين عام 1990، عُرفت باسم “يانكشيان 2”.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يسهم في حل ما يوصف بـفوضى المرحلة الوسيطة” التي لطالما أثارت جدلاً في أبحاث التطور البشري.

ونقل موقع CNN عن عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي بلندن كريس سترينغر، وهو من المشاركين في الدراسة، قوله إن “هذا الاكتشاف يغيّر الكثير من الأفكار، إذ يُظهر أن أسلافنا انقسموا قبل مليون سنة إلى مجموعات متمايزة، مما يجعل الانقسام التطوري البشري أقدم وأكثر تعقيداً مما كان يُعتقد”.

بدوره وأشار مدير المركز الأسترالي لأبحاث التطور البشري بجامعة غريفيث مايكل بيتراغليا، الذي لم يشارك في الدراسة، إلى أن النتائج “قد تحمل تغييراً كبيراً في فهمنا، إذا ثبت أن منطقة شرق آسيا لعبت دوراً رئيسياً في تطور أشباه البشر”.

وتُعد دراسة التطور البشري من أكثر مجالات البحث إثارة للجدل، إذ لا تزال مراحل نشوء الإنسان العاقل غير واضحة تماماً وتعود أقدم آثار الإنسان المنتصب إلى ما يقارب مليوني عام، بينما ظهر الإنسان العاقل قبل نحو 300 ألف عام في إفريقيا