آبل تبدأ تصنيع أجهزة “ماك ميني” في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل أنها ستبدأ أواخر هذا العام تصنيع أجهزة ماك ميني محلياً في الولايات المتحدة، ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج والاستثمار في السوق الأمريكية، وذلك في منشأة الشركة بمدينة هيوستن.

وحسب قناة الجزيرة نت تعمل آبل على استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة وتوسيع التوظيف، فيما سبق أن قامت الشركة بتصنيع جهاز” ماك برو” في مصنع بولاية تكساس، قبل أن تتراجع وتيرة الإنتاج هناك خلال السنوات الماضية.

ورغم أن ماك ميني يشكل نسبة محدودة من مبيعات آبل، إلا أن الشركة تعتبره خياراً مناسباً لتعزيز الإنتاج المحلي، بينما يبقى نقل إنتاج منتجات ذات طلب مرتفع مثل آيفون أكثر تعقيداً، نظراً لبنية الإنتاج المتكاملة في الصين.

وتأسست شركة آبل عام 1976 وتعد من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم المتخصصة في تصميم وتصنيع أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية، والبرمجيات.