يوتيوب تختبر تحديثات جديدة على مقاطع “Shorts” لتعزيز تجربة التفاعل

واشنطن-سانا

تواصل منصة “يوتيوب” اختبار مجموعة من التحديثات الجديدة على واجهة مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts”، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير تجربة المستخدم وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الفيديوهات القصيرة.

وذكرت منصة TechCrunch المتخصصة بأخبار التكنولوجيا أول أمس، أن الاختبارات الحالية تتضمن استبدال زر الإعجاب التقليدي برمز “القلب” داخل مقاطع “Shorts”، إلى جانب إضافة مؤثرات بصرية متحركة ترافق عمليات التفاعل، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة وجاذبية لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

وأشارت إلى أن التغيير لا يؤثر في وظيفة زر الإعجاب الأساسية، وإنما يندرج ضمن توجه المنصة نحو تبسيط واجهة الاستخدام وتبني أساليب تفاعل مشابهة لتلك المعتمدة في منصات الفيديو القصير المنافسة.

وفي السياق ذاته، بدأت “يوتيوب” اختبار تقليص ظهور زر “عدم الإعجاب” عبر نقله إلى قائمة الخيارات بدلاً من عرضه بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم أدوات التفاعل مع المحتوى.

ويأتي ذلك استكمالاً لإجراءات سابقة اعتمدتها المنصة عام 2021، عندما ألغت إظهار عدد مرات “عدم الإعجاب” للمستخدمين بشكل علني، ضمن مساعيها لتطوير آليات تقييم المحتوى وتحسين بيئة التفاعل الرقمية.

وتعكس هذه التحديثات توجه “يوتيوب” نحو الارتقاء بتجربة استخدام “Shorts” وجعلها أكثر بساطة وتفاعلية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الفيديوهات القصيرة ويعزز حضور المنصة في هذا المجال.