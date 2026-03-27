“أوبن إيه آي” تعلن إيقاف “سورا” وإنهاء شراكتها مع “ديزني”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية إيقاف تطبيقها لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي “سورا”، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على مجالات أخرى في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار الإيقاف يأتي ضمن استراتيجية جديدة تركز على تطوير تقنيات متقدمة، مثل الروبوتات والتطبيقات العملية، مشيرةً إلى أنها ستوضح لاحقاً آلية إغلاق التطبيق وخيارات المستخدمين للاحتفاظ بالمحتوى.

وأدى القرار إلى إنهاء شراكة كانت قائمة مع شركة “ديزني”، التي كانت تخطط لاستثمار كبير وإتاحة شخصياتها ضمن المنصة.

وكانت أداة “سورا” قد حظيت باهتمام واسع عند إطلاقها لقدرتها على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من أوامر نصية، إلا أنها أثارت في الوقت ذاته جدلاً بشأن حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على الصناعات الإبداعية.