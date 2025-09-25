يوتيوب تطلق أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديوهات

نيويورك-سانا

أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي لابتكار وتعديل مقاطع الفيديو، في خطوة تهدف إلى تطوير المنصة وتعزيز تجربة المستخدمين، باستخدام النموذج التوليدي “فيو3” الذي أُطلق في أيار الماضي.

وحسب ما نقلت وكالة رويترز ستُطرح أداة “فيو3 فاست” مجاناً في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مع تركيز خاص على منصة “يوتيوب شورتس” لمقاطع الفيديو القصيرة.

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين تحريك صورهم أو دمج شخصيات وأغراض افتراضية في مقاطع مصوّرة بالطرق التقليدية، ما يفتح المجال لإبداع محتوى متنوع ومرن، كما يمكن لمصنعي البودكاست تحويل ملفاتهم الصوتية إلى فيديوهات بصرياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع خدمات الترجمة والدبلجة لمقاطع الفيديو التقليدية ومزامنة حركة الشفاه مع الصوت.

ودعت يوتيوب منشئي المحتوى إلى الإشارة لمقاطع الفيديو المبتكرة بالذكاء الاصطناعي، مع توسيع استخدام علامات واضحة على هذه المقاطع لضمان شفافية أكبر أمام المستخدمين.

وأكد مسؤولون في “يوتيوب” أن أدوات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى دعم الابتكار البشري وليس استبداله، مشيرين إلى أن المنصة تعتزم مواصلة تطوير هذه الأدوات خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على قدرة المستخدمين على استكشاف وإنشاء محتوى متنوع دون التأثر بالكم الهائل من المعلومات.