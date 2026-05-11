خلاف على كراسي التشمس ينتهي بتعويض مالي لسائح ألماني في اليونان

برلين-سانا

حصل سائح ألماني على تعويض مالي يزيد على ألف دولار، بقرار من محكمة ألمانية، بعد شكوى تقدم بها إثر عدم تمكنه وعائلته من استخدام كراسي التشمس خلال عطلتهم في أحد الفنادق السياحية في اليونان، نتيجة استحواذ نزلاء آخرين عليها منذ ساعات الصباح الباكر.

وذكرت شبكة CNN أمس الأحد، نقلاً عن حكم صادر عن محكمة هانوفر المحلية، أن السائح أمضى إجازة استمرت 11 يوماً برفقة زوجته وطفليه في جزيرة كوس اليونانية خلال صيف عام 2024، مقابل نحو 8500 دولار، إلا أن العائلة واجهت صعوبة متكررة في العثور على أماكن للجلوس قرب المسبح، رغم استيقاظها المبكر يومياً.

وأوضح السائح أن نزلاء الفندق كانوا يقومون بحجز كراسي الاستلقاء عبر وضع المناشف عليها منذ ساعات الصباح الأولى، رغم وجود تعليمات واضحة تمنع هذا السلوك، مشيراً إلى أنه حاول إبلاغ شركة تنظيم الرحلات وإدارة الفندق بالمشكلة دون التوصل إلى حل.

وبحسب المحكمة، فإن العائلة تمكنت مرة واحدة فقط من العثور على أماكن متاحة، فيما اضطر الطفلان إلى الجلوس على الأرض لعدم توافر كراسي إضافية.

وقضت المحكمة بأحقية السائح في الحصول على تعويض إضافي قدره نحو 1160دولاراً، معتبرة أن الخدمات المقدمة خلال الرحلة لم تكن بالمستوى المتفق عليه عند الحجز، وأن على الجهة المنظمة توفير عدد مناسب من كراسي التشمس يتناسب مع عدد النزلاء.

ويأتي هذا الحكم في ظل تكرار ما يعرف في الوجهات السياحية الأوروبية بـ “حروب كراسي التشمس”، وهي ظاهرة تتسبب سنوياً بشكاوى متزايدة من المصطافين بسبب الحجز المبكر للأماكن المخصصة للاستراحة.