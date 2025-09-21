فلكياً… غداً بدء الخريف وتناقص تدريجي لساعات النهار

دمشق-سانا

تشهد سوريا والمنطقة العربية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية مساء يوم الإثنين 22 أيلول، بداية فصل الخريف فلكياً، في ظاهرة تُعرف بـ “الاعتدال الخريفي”، حيث يتساوى خلالها طول الليل والنهار تقريباً.

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية الفلكية السورية نبيل البيش في تصريح لـ سانا أن السبب العلمي لهذه الظاهرة هو وصول الأرض إلى نقطة في مدارها حول الشمس لا يكون فيها محورها مائلاً نحو الشمس أو مبتعداً عنها، بل تكون أشعتها عمودية تماماً على خط الاستواء، مؤكداً أن ميل محور الأرض بزاوية 23.5 درجة هو المسؤول عن تشكل الفصول الأربعة وليس قرب الأرض من الشمس أو بعدها عنها.

ولفت البيش إلى أن تساوي الليل والنهار لا يكون مطلقاً في يوم الاعتدال نفسه، بل يستمر الفارق لنحو ثماني دقائق لصالح النهار، مرجعاً السبب إلى تأثير انكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي الذي يجعلنا نرى شروق الشمس قبل وقته الفعلي وغروبها بعده بدقائق.

وأشار البيش إلى أن بداية الخريف في نصف الكرة الشمالي تتزامن مع بدء فصل الربيع في نصفها الجنوبي، وتبدأ بعد هذا التاريخ ساعات النهار بالتناقص تدريجياً مقابل زيادة في ساعات الليل، مضيفاً: إن يوم الاعتدال يمثل فرصة دقيقة لتحديد اتجاهي الشرق والغرب الحقيقيين.

يذكر أن فصل الصيف بدأ فلكياً في نصف الكرة الشمالي مع الانقلاب الصيفي في الـ 21 من حزيران الماضي، حيث وصلت فيه الشمس إلى أقصى نقطة ظاهرية لها في الشمال السماوي وأصبحت أشعتها عمودية تماماً على مدار السرطان (عند خط عرض 23.5 درجة شمالاً)، ما أدى إلى تسجيل أطول نهار وأقصر ليل في السنة.