بريطانيا تشهد الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق

لندن/-سانا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، أن هذا الصيف كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ بدء تدوين تسجيل بيانات الطقس في عام 1884.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الهيئة قولها في بيان اليوم: “إن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الصيف، والذي يشمل أشهر حزيران وتموز وآب بلغ 1ر16 درجة مئوية ما يعادل (98ر60 درجة فهرنهايت)، وهو أعلى بكثير من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2018 والبالغ 76ر15 درجة مئوية “، موضحة

أن ارتفاع درجات الحرارة القياسية في الصيف أصبح أكثر احتمالاً بنحو 70 مرة؛ بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.

ووفق الهيئة، فإن بريطانيا المعروفة بمناخها القاري، شهدت بين شهري آذار وأيار الماضيين الربيع الأكثر دفئاً وجفافاً خلال أكثر من نصف قرن، حيث كانت المتساقطات الصيفية أدنى من المعدّل الموسمي بنسبة 16 بالمئة.

وكانت وكالة البيئة في بريطانيا أعلنت في منتصف آب الماضي، أن “شحّ المياه في البلاد بات من المشاكل الوطنية البالغة الشدّة”.