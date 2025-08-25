قطة تتصدر عناوين الصحف في تايلاند بعد إلقاء القبض عليها بطريقة طريفة

بانكوك-سانا

تصدرت قطة تدعى “نوب تانج” عناوين الصحف التايلندية بعد أن ألقت الشرطة في بانكوك القبض عليها بطريقة غير معتادة، إذ تحولت عملية إنقاذ القطة الضالة عن صاحبها إلى مشهد كوميدي عندما نشر الضباط صوراً لها وقد تم أخذ “بصمات مخالبها”، في إجراء ساخر سرعان ما لفت أنظار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر بسرعة على شبكة الإنترنت.

القطة التي يعني اسمها “عد النقود” باللغة التايلاندية أظهرت شجاعة كبيرة عند دخولها إلى مركز الشرطة في بانكوك، إذ قامت بعضّ وخدش عدد من الضباط، الأمر الذي دفع الضابط دا باريندا باكيسوك إلى كتابة منشور ساخر على فيسبوك تحدث فيه عن رفع دعاوى قانونية ضد القطة، ما جعل القصة أكثر طرافةً وتفاعلاً، بحسب موقع bored panda الترفيهي.

المنشور لاقى رواجاً كبيراً، حيث تمت مشاركته آلاف المرات، وانهالت التعليقات الساخرة والمحبّة للقطة، كما عبّر كثيرون عن رغبتهم في تبنيها، غير أن الضابط شدّد في تصريحاته على ضرورة أن تعود القطة إلى مالكها الأصلي.

وعملية العثور على المالك لم تكن صعبة، فقد طلب الضابط من المتقدمين وصف السمات الفريدة للقطة وسرد قصتها بدقة، وتقديم صور ومعلومات عن مكان فقدانها، وبهذه الطريقة تمكن من التحقق من هوية المالك الحقيقي وضمان عودة القطة إلى بيتها الأصلي.