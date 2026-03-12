عاصفة تكشف بقايا سفينة هولندية غارقة منذ أربعة قرون قبالة سواحل بريطانيا

لندن-سانا

كشفت عاصفة قوية بقايا محفوظة من هيكل سفينة هولندية تاريخية على شاطئ ستدلاند جنوب بريطانيا، بعدما جرفت الرمال التي كانت تخفيها منذ نحو أربعة قرون، في اكتشاف يسلط الضوء على حطام إحدى السفن التاريخية في المنطقة.

وذكرت صحيفة The Guardian أن هذه الأجزاء يُرجح أنها تعود إلى السفينة التجارية الهولندية “فيم” (Fame) التي غرقت عام 1631 بعد جنوحها فوق حاجز رملي قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا، أثناء نقلها شحنات الملح من منطقة البحر الكاريبي إلى أوروبا.

وأوضح عالم الآثار البحرية في جامعة بورنموث توم كوزينز، أن قطع الهيكل المكتشفة يبلغ طولها نحو ستة أمتار وعرضها قرابة مترين، وما زالت أخشابها متماسكة بواسطة المسامير الخشبية التقليدية المعروفة باسم “treenails”، ما يعكس جودة صناعة السفن في القرن السابع عشر.

ويخطط الباحثون لإجراء تحاليل متقدمة على الأخشاب، من بينها التأريخ بحلقات الأشجار، لتحديد عمرها ومصدرها الجغرافي، في خطوة قد تسهم في كشف مزيد من تفاصيل السفينة الغارقة التي ظلت بقاياها مدفونة لأكثر من ثلاثة قرون.

ويسعى الباحثون من خلال هذه الدراسات إلى توثيق بقايا السفينة وفهم ظروف غرقها، بما قد يضيف معطيات جديدة إلى تاريخ الملاحة والتجارة البحرية في أوروبا خلال القرن السابع عشر.