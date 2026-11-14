أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق السورية ‏

دمشق-سانا
تبقى معظم المناطق السورية، اليوم السبت، تحت تأثير امتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، فيما تسجل في منطقة الجزيرة درجات أدنى من المعدل بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً دافئاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.
ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:
|دمشق:
|08/24
ريف دمشق (القلمون):
|
02/18
درعا:
|10/25
القنيطرة:
|10/24
السويداء:
|13/24
حمص:
|09/23
اللاذقية:
|15/27
طرطوس:
|13/26
حلب:
|08/19
حماة:
|09/23
|إدلب:
|09/20
|دير الزور:
|07/23
الرقة:
|07/21
الحسكة:
|08/19