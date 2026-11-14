أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق السورية ‏

دمشق-سانا‏

تبقى معظم المناطق السورية، اليوم السبت، تحت تأثير امتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا، ما ‏يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، فيما تسجل في منطقة الجزيرة درجات أدنى من ‏المعدل بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً دافئاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.‏

ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية، ‏وتشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:‏