انتهاء مرحلة أعمال تركيب الجوائز البيتونية وإزالة الأجزاء المتضررة في جسر الرستن

حمص-سانا

أنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم الخميس، مرحلة تركيب الجوائز البيتونية في جسر الرستن بريف حمص، وذلك بعد إزالة الأجزاء المتضررة منه.

وأوضح تيسير أباظة من المؤسسة السورية للبناء والتشييد في تصريح لمراسل سانا أنه تم فك الرافعة الضخمة المستخدمة في مشروع تأهيل الجسر، وذلك بعد استكمال مهامها في إزالة الأجزاء المتضررة، وتركيب الجوائز البيتونية، مشيراً إلى أن هذه الرافعة النوعية تُعد الوحيدة في سوريا لتنفيذ الأعمال المعقدة.

ولفت أباظة إلى أن الرافعة تمتاز بقدرتها على حمل جوائز بيتونية يصل وزن الواحد منها إلى 150 طناً، ونقلها من موقع الصب إلى موقع التركيب، وهو ما شكّل عاملاً حاسماً في إنجاز أعمال التأهيل، حيث مكّنت الفرق الفنية من التعامل مع الجوائز المتضررة والمهشمة التي كانت مهددة بالسقوط، مبيناً أن دراسة آلية إزالتها بشكل آمن استغرقت نحو ستة أشهر قبل اعتماد هذا الحل.

وأكد أباظة أنه بعد الانتهاء من تركيب آخر جائز بيتوني، بدأت أعمال تفكيك الرافعة التي تزن نحو 180 طناً، ويصل وزنها مع ملحقاتها إلى نحو 350 طناً، موضحاً أن عملية الفك تستغرق وقتاً أطول من التركيب، نتيجة صلابة مكوناتها، حيث استغرق تركيبها نحو 14 يوماً، فيما يُتوقع الانتهاء من تفكيكها مع نهاية الشهر الجاري.

وكانت ورشات العمل أنهت أواخر آذار الماضي تركيب الجائز الأخير رقم 14 في الفتحة رقم 9 من الجسر باستخدام هذه الرافعة، ما شكّل محطة مفصلية في تنفيذ المشروع.

يُذكر أن مشروع تأهيل جسر الرستن يُنفذ من قبل منظمة الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا “SHF”، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.