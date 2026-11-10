الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة

IMG 3861 انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة
انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة -كلية الطب البيطري -جامعة حماة -سانا

حماة-سانا‏

انطلقت في كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ‏الحيوانات الصغيرة والأهلية وطيور وأسماك الزينة الخامس، بمشاركة 12 عيادة ‏بيطرية وشركتين متخصصتين برعاية الحيوانات ومعالجتها، وإنتاج وتسويق الأدوية ‏البيطرية.‏

IMG 3862 انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لـ سانا، أن المهرجان الذي ‏يستمر ثلاثة أيام يأتي ضمن فعاليات الجامعة واحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية ‏للتحرير، مشيراً إلى أنه يتيح التعرف على أحدث مستلزمات رعاية الحيوانات الأليفة ‏وتربيتها.‏

من جهته، بيّن عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبد الكريم الحلاق أن المهرجان بات ‏فعالية سنوية تستقطب المهتمين والطلاب، ويتضمن محاضرات علمية حول أساليب ‏تربية الحيوانات ورعايتها والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى ‏مسابقات لطيور البراهما السوري، المميزة بحجمها الكبير وجماليتها، إضافة إلى عروض ‏للكلاب والقطط وطيور وأسماك الزينة.‏

وأشار طالب السنة الخامسة في الكلية مجد الحميدي إلى أهمية المهرجان في إتاحة ‏الفرصة للطلاب للتعرف عملياً على الأمراض التي تصيب الحيوانات الأليفة وطرق ‏تشخيصها وعلاجها، والتعرف على الأدوية البيطرية المستخدمة في هذا المجال.‏

IMG 3845 انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة
IMG 3848 انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة
IMG 3868 انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة
القائد الشرع يلتقي وفد أنصار التوحيد
تخريج دفعة جديدة من أفراد قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس
محافظ السويداء يتفقد الريف الشمالي الشرقي في ذكرى عيد التحرير
وزير الدفاع: إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يحقق التكامل بين التأهيل والاختصاص
انفجار بأحد مواقع الجيش السوري في منطقة عياش بريف دير الزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار