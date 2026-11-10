انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة

حماة-سانا
انطلقت في كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان الحيوانات الصغيرة والأهلية وطيور وأسماك الزينة الخامس، بمشاركة 12 عيادة بيطرية وشركتين متخصصتين برعاية الحيوانات ومعالجتها، وإنتاج وتسويق الأدوية البيطرية.
وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لـ سانا، أن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي ضمن فعاليات الجامعة واحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية للتحرير، مشيراً إلى أنه يتيح التعرف على أحدث مستلزمات رعاية الحيوانات الأليفة وتربيتها.
من جهته، بيّن عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبد الكريم الحلاق أن المهرجان بات فعالية سنوية تستقطب المهتمين والطلاب، ويتضمن محاضرات علمية حول أساليب تربية الحيوانات ورعايتها والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى مسابقات لطيور البراهما السوري، المميزة بحجمها الكبير وجماليتها، إضافة إلى عروض للكلاب والقطط وطيور وأسماك الزينة.
وأشار طالب السنة الخامسة في الكلية مجد الحميدي إلى أهمية المهرجان في إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف عملياً على الأمراض التي تصيب الحيوانات الأليفة وطرق تشخيصها وعلاجها، والتعرف على الأدوية البيطرية المستخدمة في هذا المجال.