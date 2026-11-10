انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة

حماة-سانا‏

انطلقت في كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ‏الحيوانات الصغيرة والأهلية وطيور وأسماك الزينة الخامس، بمشاركة 12 عيادة ‏بيطرية وشركتين متخصصتين برعاية الحيوانات ومعالجتها، وإنتاج وتسويق الأدوية ‏البيطرية.‏

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لـ سانا، أن المهرجان الذي ‏يستمر ثلاثة أيام يأتي ضمن فعاليات الجامعة واحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية ‏للتحرير، مشيراً إلى أنه يتيح التعرف على أحدث مستلزمات رعاية الحيوانات الأليفة ‏وتربيتها.‏

من جهته، بيّن عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبد الكريم الحلاق أن المهرجان بات ‏فعالية سنوية تستقطب المهتمين والطلاب، ويتضمن محاضرات علمية حول أساليب ‏تربية الحيوانات ورعايتها والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى ‏مسابقات لطيور البراهما السوري، المميزة بحجمها الكبير وجماليتها، إضافة إلى عروض ‏للكلاب والقطط وطيور وأسماك الزينة.‏

وأشار طالب السنة الخامسة في الكلية مجد الحميدي إلى أهمية المهرجان في إتاحة ‏الفرصة للطلاب للتعرف عملياً على الأمراض التي تصيب الحيوانات الأليفة وطرق ‏تشخيصها وعلاجها، والتعرف على الأدوية البيطرية المستخدمة في هذا المجال.‏