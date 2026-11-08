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حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية

3X3A6285 1 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
تلقيح الكلاب الشاردة-دمشق-8-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
أطلقت نقابة الأطباء البيطريين، بالتعاون مع منظمة «مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات» الألمانية (Notpfote Animal Rescue)، حملة لمكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق، بتنظيم من الرابطة السورية لطب وجراحة الحيوانات الأليفة، ودائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دمشق وريفها.
 
وتستمر الحملة حتى 11 تشرين الثاني الجاري، ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تبادل الخبرات وترسيخ النهج العلمي والإنساني في التعامل مع الحيوانات الشاردة، من خلال التقاطها وتعقيمها وتطعيمها ثم إطلاقها مجدداً، بما يسهم في تعزيز الممارسات البيطرية المسؤولة وتطوير الخبرات العملية للأطباء المشاركين.

استهداف من 50 إلى 60 كلباً

خالد الشالح حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية

أوضح الطبيب البيطري المشرف على الحملة خالد الشالح في تصريح لـ سانا أن الحملة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتستهدف تعقيم 50 إلى 60 كلباً، مع التطلع إلى زيادة الأعداد في المراحل اللاحقة.

وأشار الشالح إلى إجراء 14 عملية جراحية حتى الآن، والعمل على رفع العدد إلى 25 عملية يومياً، مبيناً أنه تُعطى الكلاب بعد الجراحة لقاحات محددة، وتُراقب حالتها الصحية قبل إعادة إطلاقها.

بابيتا تيرفير حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية

بدورها، بيّنت رئيسة المنظمة بابيتا تريفير أن وجود المنظمة في سوريا يهدف إلى المساعدة في تحسين أوضاع الكلاب الشاردة وتعقيمها في دمشق.

رعاية الكلاب قبل إطلاقها

عمار ثلجة حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية

من جهته، أوضح الطبيب البيطري عمار ثلجة أن الحملة تسير وفق مراحل محددة تشمل إمساك الكلاب وتعقيمها ثم إطلاقها، بالتعاون مع المنظمة الألمانية، استناداً إلى اتفاقية موقعة بينها وبين نقابة الأطباء البيطريين.

وبيّن ثلجة أن الكلاب تخضع بعد التعقيم والتلقيح لنظام رعاية يمتد من خمسة إلى عشرة أيام، بحسب حالة كل كلب، قبل إعادتها إلى الأماكن التي جُمعت منها.
 
وكانت وزارة الصحة سجلت 10016 حالة تعرض لعضات أو خدوش الحيوانات منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ6183 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3833 حالة، أي نحو 62 بالمئة، وفق ما صرحت به المنسقة الوطنية لبرنامج داء الكلب في الوزارة الدكتورة سيرين المرادني أواخر تشرين الأول الماضي.

3X3A6160 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6169 1 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6191 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6202 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6224 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6232 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6260 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6271 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية
3X3A6285 حملة لتعقيم وتلقيح الكلاب الشاردة في دمشق بالتعاون مع منظمة ألمانية

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