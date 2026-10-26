ضبط مركز لخلط المحروقات في درعا ومصادرة 100 ألف ليتر

درعا-سانا
ضبطت مديرية خدمات الطاقة بمحافظة درعا بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مركزاً لخلط المحروقات غرب مدينة إزرع، وصادرت نحو 100 ألف ليتر من المذيبات والمواد المستخدمة في الخلط، إضافة إلى كميات من البنزين والمازوت المعدّة للتوزيع بعد خلطها.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن الجهات المعنية شمعّت المنشأة وصادرت المواد الموجودة فيها، وأحالت العاملين فيها إلى إدارة الأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء في محافظة درعا رياض الركب في تصريح لـ سانا، أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 100 ألف ليتر من المحروقات المخلوطة، والتحفظ على برادين يحملان لوحات تسجيل غير سورية ويحتويان على مواد بترولية مخلوطة.
ودعا الركب المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن مراكز خلط المحروقات، بما يسهم في ضبط المخالفات وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وكانت الجهات المعنية في درعا ضبطت في 12 تشرين الأول الجاري محطة محروقات في بلدة نصيب، وأغلقتها بعد ثبوت بيعها بنزيناً مخالفاً للمواصفات السورية المعتمدة، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الغش في المشتقات النفطية وحماية المستهلكين.