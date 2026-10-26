ضبط مركز لخلط المحروقات في درعا ومصادرة 100 ألف ليتر

درعا-سانا

ضبطت مديرية خدمات الطاقة بمحافظة درعا بالتعاون مع قوى الأمن ‏الداخلي مركزاً لخلط المحروقات غرب مدينة إزرع، وصادرت نحو 100 ‏ألف ليتر من المذيبات والمواد المستخدمة في الخلط، ‏إضافة إلى كميات ‏من البنزين والمازوت المعدّة للتوزيع بعد خلطها.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن الجهات المعنية شمعّت ‏المنشأة وصادرت المواد الموجودة فيها، وأحالت العاملين فيها إلى إدارة ‏الأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏

من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء ‏في محافظة درعا رياض الركب في تصريح لـ سانا، أن العملية أسفرت عن ‏ضبط أكثر من 100 ألف ليتر من المحروقات المخلوطة، والتحفظ على ‏برادين يحملان لوحات تسجيل غير سورية ويحتويان على مواد بترولية ‏مخلوطة.‏

ودعا الركب المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن ‏مراكز خلط المحروقات، بما يسهم في ضبط المخالفات وإحالة المتورطين ‏إلى القضاء.‏

وكانت الجهات المعنية في درعا ضبطت في 12 تشرين الأول الجاري ‏محطة محروقات في بلدة نصيب، وأغلقتها بعد ثبوت بيعها بنزيناً مخالفاً ‏للمواصفات السورية المعتمدة، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الغش في ‏المشتقات النفطية وحماية المستهلكين.‏