وفد رسمي سوري يشارك في مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية
أطباء من مؤسسة حمد الطبية في قطر يُثرون مؤتمر طب الطوارئ في دمشق
مرشحو مجلس الشعب يعرضون برامجهم الانتخابية أمام اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة في حماة
“قضايا الهويّة الوطنية والتوافق”.. ندوة حوارية في المركز الثقافي بإدلب
“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
فعالية تحتفي بإبداعات الصغار ومواهب اليافعين في طرطوس القديمة
استبدال جزء من شبكة المياه في بلدة زملكا بريف دمشق لتحسين الواقع الخدمي للأهالي
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
