كلمة الشيخ ليث البلعوس خلال مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”
“حملات التبرع يجب أن تعم سوريا حتى تبنى بأيدي أبنائها”، إمام مسجد عثمان بن عفان
مشاهد من حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بريف دمشق
الأمل يتجدد في ريف دمشق مع انطلاق حملة “ريفنا بيستاهل”
وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية حملة “ريفنا بيستاهل”
أولويات حملة “ريفنا بيستاهل” وأهدافها القريبة والبعيدة في تصريح محافظ ريف دمشق لـ سان
الإعلامي موسى العمر لـ سانا: “ريفنا بيستاهل” رسالة للتعاون والتعاضد بين السوريين
مدير التربية والتعليم في ريف دمشق: حملة “ريفنا بيستاهل” ستسهم في بناء مستقبل أبنائنا
