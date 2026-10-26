افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ‏ربطة يومياً

حمص-سانا
افتتحت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية اليوم الإثنين، المخبز الآلي الجديد بحي بابا عمرو في مدينة حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 7.5 أطنان من الطحين، بما يعادل نحو 8 آلاف ربطة خبز يومياً، بما يعزز توفير المادة للأهالي ويخفف أعباء التنقل إلى المخابز البعيدة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بحمص زياد الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أن المخبز أُنشئ بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، لافتاً إلى أنه يخدّم حي بابا عمرو والمناطق المحيطة به، ويسهم في تسهيل حصول الأهالي على الخبز بعد معاناتهم من بُعد المسافة عن المخابز الأخرى.
من جانبه، أوضح مسؤول قسم الأمن الغذائي في منظمة الإغاثة الإسلامية، عبد الرزاق الحمود، أن المنظمة تولت إنشاء المخبز وتجهيزه بخط إنتاج متكامل، وتأمين كل المعدات الفنية اللازمة والقطع التبديلية، بالإضافة إلى تزويده بمولدة كهربائية لضمان استمرارية العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 230 ألف يورو، بهدف تخفيف معاناة الأهالي في مدينة حمص عموماً، وحي بابا عمرو خصوصاً.
بدوره، أوضح مختار حي بابا عمرو حسن عبد الوهاب، أن افتتاح المخبز يخفف الأعباء اليومية عن السكان، بعدما كانوا يضطرون إلى التوجه لمخبز الضاحية ومخبز الشركة للحصول على الخبز، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وجهد ووقت، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تحسين واقع الخدمات في الحي.
حضر الافتتاح محافظ حمص مرهف خالد النعسان، والمدير العام للمؤسسة السورية للمخابز حسن العثمان، ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص وائل برغل.
وكان افتتح في حي البياضة بمدينة حمص، في 29 من شهر أيلول الماضي، مخبز آلي جديد بطاقة إنتاجية بلغت 5.5 أطنان من الطحين يومياً، بهدف تعزيز تأمين المادة لأهالي الحي والأحياء المجاورة وتخفيف أعباء الحصول عليها.