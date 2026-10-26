افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ‏ربطة يومياً

حمص-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية اليوم الإثنين، ‏المخبز الآلي الجديد بحي بابا عمرو في مدينة حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 7.5 ‏أطنان من الطحين، بما يعادل نحو 8 آلاف ربطة خبز يومياً، بما يعزز توفير المادة ‏للأهالي ويخفف أعباء التنقل إلى المخابز البعيدة.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بحمص زياد الحسن، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن المخبز أُنشئ بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، لافتاً إلى أنه ‏يخدّم حي بابا عمرو والمناطق المحيطة به، ويسهم في تسهيل حصول الأهالي على ‏الخبز بعد معاناتهم من بُعد المسافة عن المخابز الأخرى.‏

من جانبه، أوضح مسؤول قسم الأمن الغذائي في منظمة الإغاثة الإسلامية، عبد ‏الرزاق الحمود، أن المنظمة تولت إنشاء المخبز وتجهيزه بخط إنتاج متكامل، وتأمين ‏كل المعدات الفنية اللازمة والقطع التبديلية، بالإضافة إلى تزويده بمولدة كهربائية ‏لضمان استمرارية العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو ‌‏230 ألف يورو، بهدف تخفيف معاناة الأهالي في مدينة حمص عموماً، وحي بابا ‏عمرو خصوصاً.‏

بدوره، أوضح مختار حي بابا عمرو حسن عبد الوهاب، أن افتتاح المخبز يخفف ‏الأعباء اليومية عن السكان، بعدما كانوا يضطرون إلى التوجه لمخبز الضاحية ‏ومخبز الشركة للحصول على الخبز، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وجهد ‏ووقت، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تحسين واقع الخدمات في الحي.‏

حضر الافتتاح محافظ حمص مرهف خالد النعسان، والمدير العام للمؤسسة السورية ‏للمخابز حسن العثمان، ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص وائل ‏برغل.‏

وكان افتتح في حي البياضة بمدينة حمص، في 29 من شهر أيلول الماضي، مخبز ‏آلي جديد بطاقة إنتاجية بلغت 5.5 أطنان من الطحين يومياً، بهدف تعزيز تأمين المادة ‏لأهالي الحي والأحياء المجاورة وتخفيف أعباء الحصول عليها.‏