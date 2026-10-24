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حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج “أثر” لتطوير المعلمين

حلب-سانا

انطلقت اليوم السبت امتحانات الدورة الأولى لمسار اللغة الإنكليزية، ضمن البرنامج الوطني لتطوير المعلمين “أثر”، الذي تنظمه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج في المراكز المعتمدة بالمحافظات، بهدف قياس كفاءة المعلمين وتطوير مهاراتهم التدريسية.

IMG 1841 حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج "أثر" لتطوير المعلمين

وشهد مركز دائرة المعلوماتية في مديرية التربية والتعليم بحلب تقديم المعلمين المستهدفين امتحاناً مؤتمتاً لقياس كفاءاتهم، وتطبيق المهارات المكتسبة خلال الدورة التمكينية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز جودة التعليم والتدريس التفاعلي.

واستمر الامتحان ساعتين، من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية بعد الظهر، بمعدل 30 دقيقة لكل متقدم، ضمن مسار يهدف إلى تقييم الكوادر التدريسية وتأهيلها ورفع كفاءتها على المستوى الوطني.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بحلب أحمد عبيد في تصريح لمراسل سانا، أن المركز جُهّز بقاعات وأجهزة لوحية وشبكة إنترنت لضمان سير الامتحان بسلاسة، لافتاً إلى دوره في تعزيز القدرات العملية لمعلمي اللغة الإنكليزية، وتطوير تعاملهم مع أساليب التدريس التفاعلية الحديثة، وأنه بلغ عدد المتقدمين في المركز 25 معلماً ومعلمة، توزعوا على قاعتين.

مهارات تطبيقية

IMG 1837 1 حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج "أثر" لتطوير المعلمين

وبينت مدرسة اللغة الإنكليزية والمتقدمة للامتحان يمنى أفيوني في تصريح مماثل، أن الاختبار شمل المهارات والمحاور التي جرى التدريب عليها خلال الدورة التمكينية، وركزت أسئلته على فهم المواقف الصفية والتطبيق العملي.

ولفتت أفيوني إلى أن البرنامج سيترك أثراً إيجابياً داخل الغرف الصفية، من خلال تحويل الطالب من متلقٍ تقليدي إلى مشارك متفاعل يوظف اللغة الإنكليزية بطلاقة في مواقف حياته اليومية.

من جهته، أشار مدرس اللغة الإنكليزية من مدينة منبج، أكرم محمد خير رمضان، إلى أن الامتحان يمثل تطبيقاً عملياً للكورس التدريبي، موضحاً أن أسئلته صُممت لقياس مهارات المدرس، وقدرته على معالجة المشكلات التدريسية وإدارة الوقت.

واعتبر رمضان أن برنامج “أثر” يسهم في تطوير طرائق تدريس اللغة الإنكليزية وتجاوز الأساليب التقليدية، معرباً عن أمله في توسيع التجارب العملية والدورات التخصصية لتشمل مختلف المواد والمناهج التدريسية.

وكان البرنامج الوطني لتطوير المعلمين “أثر” الذي تشرف عليه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أطلق في الثالث عشر من آب الماضي الدورة الوطنية الأولى لتطوير مهارات ‏معلمي اللغة الإنكليزية، تحت عنوان “نحو صف تفاعلي وفعال”، بالتعاون مع وزارة ‏التربية والتعليم.

IMG 1818 scaled حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج "أثر" لتطوير المعلمين
IMG 1825 scaled حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج "أثر" لتطوير المعلمين
IMG 1827 scaled حلب.. بدء امتحانات مسار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج "أثر" لتطوير المعلمين
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