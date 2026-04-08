محافظة حلب تبدأ بتأهيل عدد من الشوارع والمحاور الحيوية داخل المدينة

حلب-سانا

بدأت محافظة حلب بالتعاون مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع خدمي جديد يتضمن أعمال قشط وإزالة الطبقات الإسفلتية المتضررة في عدد من الشوارع والمحاور الحيوية داخل المدينة، تمهيداً لإعادة تأهيلها وتعبيدها، لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور.

وأوضح المهندس أحمد شهابي من مديرية حلب القديمة في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال الجارية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الواقع الخدمي في حلب، من خلال إعادة تأهيل الطرقات المتضررة ورفع كفاءتها.

بدوره أشار المهندس محمود محمد شحادة من المؤسسة السورية للبناء والتشييد في تصريح مماثل، إلى أن ورشات العمل باشرت تنفيذ المشروع على عدة طرق رئيسية في المدينة، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الفنية الموضوعة.

وبين شحادة أن المشروع يشمل عدداً من الطرق الحيوية في مدينة حلب، من بينها أحياء الصالحية وباب النيرب ومساكن هنانو والمشارقة، إضافة إلى عدد من المواقع في مركز المدينة ومحيط فرع المرور.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة حلب لتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية في مختلف الأحياء.

عطل جزئي في محطة تحويل كهرباء باب شرقي بدمشق يُخرج عدة مناطق عن الخدمة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في قرية غدير البستان بريف القنيطرة
وفاء لعهد على نفسه.. كفيف ومبتور الساقين يعود من مخيم النزوح على كرسي متحرك إلى بلدته بحماة
الاتحادات والنقابات المهنية تناقش مستوى تمثيلها مع لجنة انتخابات مجلس الشعب – فيديو
إقبال كبير على التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز تجنيد طرطوس
