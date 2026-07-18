الطقس صيفي حار نهاراً ولطيف ليلاً في معظم المناطق ‏السورية

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم السبت أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية والجنوبية، وسديمياً مغبراً في بعض المناطق الداخلية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
دمشق
|21/37
ريف دمشق (القلمون)
|18/32
القنيطرة
|19/31
|درعا
|20/35
السويداء
|17/32
|حمص
|22/33
|حماة
|23/37
|اللاذقية
|26/32
|طرطوس
|26/32
|حلب
|22/37
|إدلب
|24/32
|دير الزور
|27/43
|الرقة
|26/39
|الحسكة
|29/42