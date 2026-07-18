الطقس صيفي حار نهاراً ولطيف ليلاً في معظم المناطق ‏السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت أعلى من معدلاتها ‏السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق ‏السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال ‏النهار يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً ‏فوق المنطقة الساحلية والجنوبية، وسديمياً مغبراً في ‏بعض المناطق الداخلية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من ‏تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ‏ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا و‏خاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎: ‎