الصين وأستراليا تجددان اتفاقية تبادل العملات لمدة خمس سنوات

بكين-سانا‏

جددت الصين وأستراليا اليوم الخميس اتفاقية ثنائية لتبادل العملات المحلية لمدة ‏خمس سنوات، مع رفع الحد الأقصى لحجم التبادل إلى 46 مليار دولار أسترالي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الاتفاقية المجددة بين بنك الشعب الصيني ‏والبنك الاحتياطي الأسترالي تهدف إلى تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين، ‏وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين، ودعم استقرار الأسواق المالية.‏

وأوضح بنك الشعب الصيني أن الاتفاقية تتيح لأي من البنكين المركزيين تفعيل آلية ‏تبادل العملات المحلية ضمن الحدود المتفق عليها، فيما أكد البنك الاحتياطي ‏الأسترالي أن هذه الاتفاقيات تساعد البنوك المركزية على دعم تسوية التجارة ‏بالعملات المحلية، ولا سيما خلال فترات ضغوط السوق.‏

وكانت الاتفاقية أبرمت للمرة الأولى عام 2012، وتجدد بصورة دورية، كان آخرها في ‏تموز 2021 عندما مددت لخمس سنوات إضافية.‏

وتحافظ الصين وأستراليا على علاقات اقتصادية وتجارية متينة، حيث بلغ حجم تجارة ‏السلع بين البلدين 131.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، ‏فيما ارتفعت واردات الصين من أستراليا بنسبة 45 بالمئة خلال الفترة نفسها.‏