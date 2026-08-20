الصين وأستراليا تجددان اتفاقية تبادل العملات لمدة خمس سنوات

بكين-سانا
جددت الصين وأستراليا اليوم الخميس اتفاقية ثنائية لتبادل العملات المحلية لمدة خمس سنوات، مع رفع الحد الأقصى لحجم التبادل إلى 46 مليار دولار أسترالي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الاتفاقية المجددة بين بنك الشعب الصيني والبنك الاحتياطي الأسترالي تهدف إلى تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين، ودعم استقرار الأسواق المالية.
وأوضح بنك الشعب الصيني أن الاتفاقية تتيح لأي من البنكين المركزيين تفعيل آلية تبادل العملات المحلية ضمن الحدود المتفق عليها، فيما أكد البنك الاحتياطي الأسترالي أن هذه الاتفاقيات تساعد البنوك المركزية على دعم تسوية التجارة بالعملات المحلية، ولا سيما خلال فترات ضغوط السوق.
وكانت الاتفاقية أبرمت للمرة الأولى عام 2012، وتجدد بصورة دورية، كان آخرها في تموز 2021 عندما مددت لخمس سنوات إضافية.
وتحافظ الصين وأستراليا على علاقات اقتصادية وتجارية متينة، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين 131.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفعت واردات الصين من أستراليا بنسبة 45 بالمئة خلال الفترة نفسها.