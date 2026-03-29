الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة فوق أغلب المناطق السورية

2N4A5978 Copy الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة فوق أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 2 إلى درجات مئوية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو نهار اليوم الأحد يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام إلى بارد في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة بعد الظهر تصل سرعتها 75 كم/سا، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى والبادية والقلمون، البحر خفيف إلى متوسط يصبح عالي ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق10/17
ريف دمشق-القلمون2/9
القنيطرة6/13
درعا9/18
السويداء5/12
حمص9/17
حماة10/17
اللاذقية14/17
طرطوس15/19
حلب9/16
إدلب9/15
دير الزور6/18
الرقة5/17
الحسكة9/15
مجلس الشعب: التشدد في مراقبة الأسواق وعدم السماح باستغلال الظروف الحالية لاحتكار المواد
وزارة الزراعة: إعادة إحصاء الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية ستوفر بيانات دقيقة
عودة التيار الكهربائي لقرية عين العروس بريف القرداحة
عام على مؤتمر النصر.. تأسيس لسوريا الجديدة
زراعة إدلب تنظم يوماً حقلياً حول العناية بأشجار الفستق الحلبي في خان شيخون
