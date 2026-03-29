الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة فوق أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 2 إلى درجات مئوية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو نهار اليوم الأحد يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام إلى بارد في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة بعد الظهر تصل سرعتها 75 كم/سا، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى والبادية والقلمون، البحر خفيف إلى متوسط يصبح عالي ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: