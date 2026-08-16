تأهيل مسيل صنين في ريف درعا لرفع قدرة التصريف وتحسين الكفاءة

درعا-سانا

أنهت مديرية الموارد المائية في درعا، أعمال تأهيل وتعزيل مسيل صنين في منطقة نوى، بطول يبلغ نحو 1500 متر وعرض وسطي 40 متراً، وذلك ضمن خطة وزارة الطاقة الهادفة إلى رفع كفاءة المجاري المائية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الهطولات المطرية.

وأوضح مدير الموارد المائية في درعا المهندس هاني عبدالله في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، ‏أن مسيل صنين يعد من المسيلات الرئيسة في حوض اليرموك، ويغذي بحيرة سد عدوان، ما يمنح أعمال تأهيله أهمية في تحسين انسيابية المياه ورفع كفاءة التصريف ضمن المنطقة، مبيناً أن الأعمال المنفذة شملت تعزيل أجزاء من المجرى، وإزالة التعديات والسدات والركام الحجري والمنشآت المخالفة، إضافة إلى شق طرق خدمية بمحاذاة المسيل.

وأكد عبدالله أن من شأن هذه الأعمال رفع القدرة التصريفية للمسيل والحد من الاختناقات، بما يقلل مخاطر تشكل السيول والفيضانات، ويسهم في حماية الأراضي الزراعية والمنشآت المجاورة، فضلاً عن تعزيز استدامة وكفاءة البنية التحتية المائية في المنطقة.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز جاهزية المجاري المائية ورفع كفاءتها، ودعم إجراءات حماية المناطق الزراعية والبنى التحتية من آثار الهطولات الغزيرة قبيل دخول موسم الأمطار.