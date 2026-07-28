انتشال جثمان طفلة فقدت في مياه الشاطئ الأزرق باللاذقية

IMG 6726 انتشال جثمان طفلة فقدت في مياه الشاطئ الأزرق باللاذقية


اللاذقية-سانا


تمكنت فرق الإنقاذ المائي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، من انتشال جثمان طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت لأكثر من أربع ساعات في منطقة الشاطئ الأزرق، إثر بلاغ عن فقدانها.


وأوضح قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية حسن محمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بفقدان الطفلة، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ المائي إلى الموقع، وباشرت عمليات البحث في مياه البحر والشاطئ والمناطق المحيطة.

وأشار محمد إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان الطفلة، من المياه قرب الشاطئ حيث نُقل إلى أحد المشافي لاستكمال الإجراءات وتسليمه لذويه.

ودعا محمد الأهالي إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة عند ارتياد الشواطئ والمسطحات المائية، ومراقبة الأطفال بصورة مستمرة وعدم تركهم دون إشراف، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من حوادث الغرق، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ وخفر السواحل.

وكان الدفاع المدني السوري حذر في الـ 22 من شهر تموز الجاري من اضطراب البحر على مناطق الساحل السوري، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث ‏الغرق.

IMG 6724 انتشال جثمان طفلة فقدت في مياه الشاطئ الأزرق باللاذقية
IMG 6727 انتشال جثمان طفلة فقدت في مياه الشاطئ الأزرق باللاذقية
IMG 6729 scaled انتشال جثمان طفلة فقدت في مياه الشاطئ الأزرق باللاذقية
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