بلدة سلمى بريف اللاذقية تطلق حملة نظافة مجتمعية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم الأحد، في بلدة سلمى بريف اللاذقية، حملة نظافة مجتمعية بمشاركة واسعة من الأهالي، وبالتعاون مع مجلس البلدة، بهدف تحسين المظهر الحضاري للبلدة المعروفة بطابعها السياحي.

وأوضح رئيس مجلس البلدة محمد عريجان لمراسل سانا أن الحملة تهدف إلى إزالة الأعشاب والقمامة من الشوارع والأرصفة وتستمر لمدة سبعة أيام، وتعتمد بشكل أساسي على جهود الأهالي، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للبلدة التي تتمتع بأهمية سياحية كبيرة، ويقصدها السياح الأجانب والزوار من كل المحافظات السورية.

من جانبه، ال فراس الحجي أحد أهالي البلدة: إن المبادرة جاءت لتحسين مظهر البلدة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على نظافة الطرق بين الناس باعتبارها مسؤولية الجميع.

وتُعد بلدة سلمى من المصايف المعروفة في ريف اللاذقية، وتشهد خلال فصل الصيف توافد أعداد كبيرة من الزوار من داخل سوريا وخارجها، ما يزيد من أهمية الحفاظ على نظافتها وتقديم صورة حضارية تليق بها كوجهة سياحية.