مديرو الصحة يتفقدون المستشفيات العامة لضمان الجاهزية الطبية ‏خلال عيد الأضحى

دمشق-سانا
تفقد مديرو الصحة في المحافظات السورية خطط الجاهزية الطبية في المستشفيات العامة، لضمان استمرار العمل في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المشددة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عبر قناتها على التلغرام، أن الجولات شملت التأكّد من توفر المستلزمات الطبية والدوائية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مشيدة بجهود المديرين والكوادر الطبية والتمريضية المناوبة، ومؤكّدة أهمية تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمراجعين.
ورفعت وزارة الصحة السورية مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية بمختلف المحافظات، ضمن خطة طارئة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية بمختلف المحافظات.