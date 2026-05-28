مديرو الصحة يتفقدون المستشفيات العامة لضمان الجاهزية الطبية ‏خلال عيد الأضحى

دمشق-سانا

تفقد مديرو الصحة في المحافظات السورية خطط الجاهزية الطبية ‏في المستشفيات العامة، لضمان استمرار العمل في أقسام الطوارئ ‏والعمليات والعناية المشددة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك‎.‎

وذكرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عبر قناتها على التلغرام، أن الجولات شملت التأكّد من توفر المستلزمات الطبية ‏والدوائية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مشيدة ‏بجهود المديرين والكوادر الطبية والتمريضية المناوبة، ومؤكّدة ‏أهمية ‏تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمراجعين‎.‎

ورفعت وزارة الصحة السورية مستوى الجاهزية القصوى في ‏جميع المنشآت الصحية ‏والإسعافية بمختلف المحافظات، ضمن ‏خطة طارئة لضمان الاستجابة ‏السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، ‏وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية ‏بمختلف المحافظات.