الدفاع المدني بالرقة ينهي تدريباً على الإنقاذ المائي لمواجهة حوادث ‏الغرق

الرقة-سانا
اختتمت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، دورة تدريبية متخصصة في مجال الإنقاذ المائي، ضمن جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الكوادر على التعامل مع حوادث الغرق والطوارئ المرتبطة بالمسطحات المائية.
وشارك في الدورة التي استمرت 10 أيام، 13 متدرباً، بينهم 11 متدرباً من كوادر مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة واثنان من كوادر محافظة الحسكة، حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية حول مبادئ الإنقاذ المائي، وأساليب التدخل الآمن والسريع أثناء الحوادث، وفق ما أوضحه الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء.
تدريبات نظرية وعملية للمنقذين
وتضمن الجانب النظري، الذي أُقيم في مقر مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، التعريف بمبادئ الغوص والإنقاذ المائي، وآلية استخدام معدات الغوص وطرق ارتدائها، إضافة إلى مخاطر الغوص وقواعد السلامة، وأساليب التعامل مع الحالات الطارئة أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ.
بينما شمل الجانب العملي، الذي نُفّذ في نهر الفرات، تدريبات على مهارات السباحة الحرة والغوص الحر العمودي إلى أعماق مختلفة، والتدريب على استخدام جهاز ”سكوبا” للغوص، إلى جانب تمارين رفع اللياقة البدنية من خلال التدريبات الرياضية ومنها السباحة اليومية، وتنفيذ محاكاة لعمليات انتشال باستخدام دمية تحاكي جسم الإنسان، بهدف تعزيز الثقة وكسر حاجز الخوف لدى المتدربين، وتطوير مهارات البحث والانتشال وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.
رفع مستوى الاستجابة للطوارئ
وتأتي هذه الدورة ضمن خطة تطوير قدرات فرق الدفاع المدني السوري ورفع مستوى الاستجابة الميدانية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع حوادث الغرق وإنقاذ الأرواح، وتقديم خدمات الحماية والاستجابة الطارئة بكفاءة وسرعة.
وازدادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ حالات الغرق في نهر الفرات وغيره من الأنهار والسدود والمسطحات المائية خلال السباحة أو محاولة عبورها رغم تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المتكررة بتجنب الاقتراب منها، ما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.