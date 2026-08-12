الدفاع المدني بالرقة ينهي تدريباً على الإنقاذ المائي لمواجهة حوادث ‏الغرق

الرقة-سانا‏

اختتمت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، ‏دورة تدريبية متخصصة في مجال الإنقاذ المائي، ضمن جهود رفع مستوى ‏الجاهزية وتعزيز قدرات الكوادر على التعامل مع حوادث الغرق والطوارئ ‏المرتبطة بالمسطحات المائية.‏

وشارك في الدورة التي استمرت 10 أيام، 13 متدرباً، بينهم 11 متدرباً من كوادر ‏مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة واثنان من كوادر محافظة الحسكة، ‏حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية حول مبادئ الإنقاذ المائي، وأساليب ‏التدخل الآمن والسريع أثناء الحوادث، وفق ما أوضحه الدفاع المدني عبر قناته على ال‏تلغرام اليوم الأربعاء.‏

‏ تدريبات نظرية وعملية للمنقذين

وتضمن الجانب النظري، الذي أُقيم في مقر مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمحافظة الرقة، التعريف بمبادئ الغوص والإنقاذ المائي، وآلية استخدام معدات ‏الغوص وطرق ارتدائها، إضافة إلى مخاطر الغوص وقواعد السلامة، وأساليب ‏التعامل مع الحالات الطارئة أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ.‏

بينما شمل الجانب العملي، الذي نُفّذ في نهر الفرات، تدريبات على مهارات السباحة ‏الحرة والغوص الحر العمودي إلى أعماق مختلفة، والتدريب على استخدام جهاز ‌‏”سكوبا” للغوص، إلى جانب تمارين رفع اللياقة البدنية من خلال التدريبات ‏الرياضية ومنها السباحة اليومية، وتنفيذ محاكاة لعمليات انتشال باستخدام دمية ‏تحاكي جسم الإنسان، بهدف تعزيز الثقة وكسر حاجز الخوف لدى المتدربين، ‏وتطوير مهارات البحث والانتشال وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.‏

رفع مستوى الاستجابة للطوارئ

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة تطوير قدرات فرق الدفاع المدني السوري ورفع ‏مستوى الاستجابة الميدانية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع حوادث ‏الغرق وإنقاذ الأرواح، وتقديم خدمات الحماية والاستجابة الطارئة بكفاءة وسرعة.‏

وازدادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ حالات الغرق في نهر الفرات وغيره ‏من الأنهار والسدود والمسطحات المائية خلال السباحة أو محاولة عبورها رغم ‏تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المتكررة بتجنب الاقتراب منها، ما ‏أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.