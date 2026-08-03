 الشؤون الاجتماعية بالحسكة تطلق مبادرة لمنع إطلاق الأعيرة النارية مع إعلان نتائج الشهادات

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة اليوم الإثنين مبادرة توعوية بعنوان «فرحتنا سلام… لا رصاص»، بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية، وتهدف إلى منع إطلاق الأعيرة النارية تعبيراً عن الفرح مع إعلان نتائج شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، والتنبيه إلى خطورتها على حياة المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إبراهيم خلف لمراسل سانا أن المبادرة تركز على نشر الوعي بمخاطر ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي، وآثارها الإنسانية والنفسية وعواقبها القانونية، وضرورة تعزيز ثقافة الاحتفال الآمن والمسؤولية الجماعية لحماية الأرواح، وصون أمن المجتمع وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين الجميع.

وأكد خلف، أن إطلاق الرصاص ابتهاجاً بالنجاح أو في المناسبات المختلفة ليس وسيلة للتعبير عن الفرح، بل قد يحول لحظات السعادة إلى مآسٍ مؤلمة، ويتسبب بإصابات أو وفيات بين الأبرياء، ما يستدعي من الأهالي والشباب ومختلف الفعاليات المجتمعية اعتماد أساليب حضارية وآمنة في الاحتفال تعكس قيم الوعي والمسؤولية وتحافظ على سلامة الجميع.

وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دائماً على تنفيذ حملات توعوية تؤكد أن الاحتفال بالمناسبات يجب أن يتم بوسائل آمنة وحضارية، مع التشديد على أن إطلاق النار في الأماكن السكنية يعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.